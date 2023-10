Acerbi, celebrato anche fuori San Siro: il retroscena post Inter-Roma – CdS

Acerbi rende fieri i suoi tifosi. La prestazione in Inter-Roma gli regala un’ovazione anche fuori da San Siro. Ecco il retroscena raccontato dal Corriere dello Sport.

RISPOSTA – Le marcature di Francesco Acerbi riempiono il cuore di gioia e fanno gonfiare il petto d’orgoglio ai tifosi dell’Inter. Il difensore nerazzurro, che continua a rispondere presente alla chiamata di Simone Inzaghi, lo ha fatto anche in occasione dell’ultima a San Siro. Sulla sfida di campionato contro i giallorossi di José Mourinho i riflettori erano puntati più del solito, per via del ritorno “a casa” dell’ex Romelu Lukaku. L’attaccante belga, pur essendo stato ampiamente criticato, destava in realtà non poche preoccupazioni. Eppure in Inter-Roma l’ex nerazzurro non si è visto praticamente mai, men che meno sotto i pali di Yann Sommer. Il merito, ovviamente, è stato anche di Acerbi, che con la sua esperienza e grinta lo ha decisamente annullato.

APPLAUSI – Per questo i tifosi dell’Inter non hanno smesso di celebrarlo anche una volta fuori San Siro. Il Corriere dello Sport racconta un particolare retroscena legato al post Inter-Roma. Dopo la sfida di campionato Acerbi, insieme a fratello e alla famiglia, ha cenato in un ristorante poco distante dalla stadio. Al termine della serata, quando il difensore nerazzurro si è alzato dal tavolo per lasciare il locale, è stato circondato dal calore degli applausi scroscianti dei presenti nella sala. Prima di andare via Acerbi ha risposto all’ovazione ringraziando e concedendo fotografie ai tifosi.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia