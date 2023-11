Cosmi avvisa l’Inter: «Allegri non giocherà così! Inzaghi sa che…»

Cosmi non si fida della Juventus di Allegri e avverte l’Inter di Inzaghi. L’allenatore perugino, intervenuto a “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, spiega perché si aspetta una sorpresa tecnico-tattica nel Derby d’Italia in programma a Torino nel weekend

UN’ALTRA PARTITA – L’Inter è attesa a Torino per una partita piuttosto complicata e Serse Cosmi concorda con questo aspetto non solo ambientale: «Vado a vedere Juventus-Inter, perché sono proprio curioso di vederla direttamente dal vivo (sorride, ndr). Mi aspetto una partita degna sotto l’aspetto tecnico, innanzitutto. Uno spettacolo degno di una partita di questo livello, tra la prima e la seconda in classifica. Che poi sono due squadre che danno vita a un derby atipico, visto che non sono squadre della stessa città, però la partita è sentita in maniera incredibile. Una partita in cui sono sicuro che la Juventus di Massimiliano Allegri non giocherà tutta nella propria metà campo. Quindi proverà a esprimere qualcosa di diverso dalla Juventus criticata e discussa di questo inizio campionato. La mia sensazione è che la Juventus giocherà una partita forte anche in fase offensiva. E cercherà di occupare anche la zona della metà campo offensiva. Ma questo Simone Inzaghi lo sa… Non credo si aspetti una partita con la Juventus tutta nella propria metà campo!». Questo il pensiero di Cosmi sull’approccio tecnico-tattico bianconero in vista di Juventus-Inter a Torino.