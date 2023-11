Paparesta: «Juventus-Inter partita tesa! Da arbitro ricordo un episodio con Adriano»

Paparesta parla di Juventus-Inter e da ex arbitro ricorda un episodio a San Siro con gol annullato ad Adriano dopo un gol straordinario. Ne ha parlato dagli studi di Sportitalia.

UN EPISODIO – Gianluca Paparesta parla del Derby d’Italia e ne ricorda uno in particolare, da arbitro: «Di Juventus-Inter se ne parlava da settimana, per questa rivalità che c’è e c’è sempre stata. Dal 2003 al 2006 è stata ancora più forte. Ricordo che che erano partite tesissime, dovevi avere a che fare non solo con i tifosi, ma anche con giocatori di un certo spessore come Ibrahimovic, ma anche Zanetti che era il capitano dell’Inter. Già nel tunnel prima di entrare c’era tensione, la stessa tensione che ho ritrovato solo in partite di derby campani di Serie C. Un ricordo del Derby d’Italia? Una partita giocata a San Siro, io annullo un gol ai nerazzurri in un calcio di punizione indiretto. In quell’occasione segnò Adriano da calcio di punizione, io avevo la mano alzata. Al gol festeggiò tutta San Siro, io ero l’unico scemo rimasto con la mano alzato. Per fortuna per me Buffon non aveva toccato, perché se avesse toccato era valido il gol e nessuno poteva farmi notare del braccio alzato. Nessuno si accorse del mio braccio alzato».