Black Friday 2023 e il calcio: Juventus-Inter unico prodotto nel carrello

Black Friday non più in arrivo perché è oggi il giorno. Un giorno che può avere un significato speciale per gli amanti dello shopping ma in termini calcistici si tratta di un venerdì come un altro. E nello specifico, dell’ultimo venerdì prima dell’attesissima Juventus-Inter in Serie A

BLACK FRIDAY 2023 – Archiviato il Thanksgiving Day (“Giorno del Ringraziamento”), è tempo di Black Friday negli Stati Uniti d’America e ormai in tutto il mondo. Anche in Italia, dove il “Venerdì Nero” è il giorno dello shopping sfrenato ben prima dei saldi invernali. E quest’anno a un mese da Natale. C’è chi aspetta questo giorno – ormai diventato weekend e, in alcuni casi, addirittura settimane intere – per acquistare un nuovo cellulare, chi un computer e chi una serie di accessori. Non mancano prodotti per la casa né qualsiasi tipo di abbigliamento. Nel calcio, invece, il Black Friday non esiste. O meglio, non è così indimenticabile a livello di offerte. L’Inter anche quest’anno non ha perso tempo a lanciare il suo personalizzato Black&Blue Friday ma il “Venerdì Nerazzurro” che riguarda l’Inter Store non è il pensiero principale dei tifosi interisti stavolta. L’unico prodotto nel carrello di chi tifa Inter è la trasferta di Torino. Se esistesse un prodotto del Black Friday che valga tre punti in Juventus-Inter, sarebbe già sold-out! E invece l’unico sold-out sarà l’Allianz Stadium di Torino, dove l’Inter di Simone Inzaghi cercherà una piccola “impresa” per avere la meglio sui padroni di casa. Altro che venerdì nero, la domenica nerazzurra anziché bianconera è l’unica giornata che ha/avrebbe motivo di esistere per gli interisti in questa settimana. E il Black Friday? Per parlare di “acquisti scontati” meglio posticipare tutto all’anno nuovo: gennaio 2024 potrebbe portare in dote qualche interessante novità di calciomercato. Ma per far sì che ciò avvenga è necessario che l’Inter sia ancora in corsa per tutti i trofei…