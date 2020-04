Cortesi: “Bellissima esperienza con Suning! Agoumé bel prospetto. Gli altri…”

Cortesi – ex Responsabile dello Scouting del Settore Giovanile del Jiangsu Suning -, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web”, spiega il perché dell’addio alla società cinese di proprietà della famiglia Zhang. Nel consigliare i miglior prospetti dell’ultimo Mondiale Under 17, spunta l’interista Agoumé

NON SOLO SCOUTING – Rientrato in Italia, Stefano Cortesi giudica positivamente l’esperienza cinese: «Dallo Jiangsu Suning sono andato via per scelte personali, ma è stata un’esperienza bellissima. Tornassi indietro, rifarei la scelta. A che punto è il movimento cinese? In grossa evoluzione. Ci tengono tantissimo, vogliono arrivare al top e hanno il materiale umano: c’è quantità. E dalla quantità tiri fuori la qualità. Stanno lavorando tantissimo, hanno chiamato noi stranieri per imparare. […] Al di là della Cina, di recente ho seguito il Mondiale Under 17. Ci sono tantissimi talenti, poi il problema resta sempre quello: numerosi giovani giocatori sembrano destinati a una carriera importante, ma da lì a dire che diventeranno calciatori veri tutto dipende da come cresceranno. E la prima impressione a volte inganna. Cito per esempio Stephner Paul, portiere di Haiti, un 2004. Mi ha colpito tantissimo nella prima partita, ma nella seconda molto meno. Qual è la verità? Va seguito. Nomi importanti, comunque, ne ho visti: Adil Aouchiche della Francia è un bellissimo prospetto, come del resto Lucien Agoumé. Stesso discorso per Gabriel Veron del Brasile. Sontje Hansen dell’Olanda gioca a sinistra ed è molto forte. Nel Giappone mi ha colpito soprattutto l’attaccante Yamato Wakatsuki, ma anche Jun Nishikawa». Questa l’analisi di Cortesi, che magari nei prossimi mesi tornerà utile…

Fonte: Tutto Mercato Web – Ivan Cardia