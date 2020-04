Fabio Junior: “Inter dietro ma vediamo come tornano dopo stop. Lukaku…”

Condividi questo articolo

Fabio Junior – ex attaccante della Roma -, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web”, dice la sua sulla competitività della Serie A 2019/20, che vede una lotta a tre senza i giallorossi. Parole di stima per tutto i suoi “colleghi”, compreso l’interista Lukaku

SERIE A COMBATTUTA – Continua a seguire la Serie A dal Brasile l’ex giallorosso Fabio Junior, che spera nella ripresa: «È sempre bello seguire il campionato italiano, che ha tanti giocatori fortissimi. Quest’anno è molto interessante. Credo che le tre davanti se la giocheranno fino alla fine. L’Inter è un po’ più dietro, ma ha una partita da recuperare (Inter-Sampdoria, ndr). Difficile sbilanciarsi, dipende da come le squadre torneranno dopo questo stop. Tutte le squadre hanno giocatori di gran livello. Oltre a Edin Dzeko (Roma), Romelu Lukaku e Ciro Immobile (Lazio) hanno grandi qualità e trascinano le loro squadre. Ma a mio parere il più completo resta Cristiano Ronaldo (Juventus), sia per i gol sia per il suo carisma, oltre che per le qualità tecniche». Questo il pensiero di Fabio Junior sul calcio italiano odierno.

Fonte: Tutto Mercato Web – Lorenzo Marucci