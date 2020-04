Conte: “Italia lasciata sola! Sfiducia UE? Ci sentiamo abbandonati. Ora…”

Giuseppe Conte – Presidente del Consiglio -, intervistato dal quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung che ne anticipa un estratto, ribadisce la posizione dell’Italia nei confronti del MES e della UE. A riportarlo è l’agenzia “ANSA”

ITALIA SOLA – Non modifica di un metro la sua posizione il Premier Giuseppe Conte, che diffida dal MES e chiede uno sforzo alla UE: «L’Unione Europea ha bisogno di tutta la sua potenza di fuoco, nello specifico attraverso l’emissione di titoli comuni. Viviamo il più grande shock dalla guerra e a questo anche l’Europa deve dare una risposta. Non abbiamo dimenticato che ai greci, nell’ultima crisi finanziaria, sono stati richiesti sacrifici inaccettabili perché ottenessero i crediti. È indiscutibile: l’Italia è stata lasciata sola! Anche Ursula von der Leyen si è scusata per questo a nome della UE nell’Europarlamento. Devo dire che ho molto apprezzato questo gesto. La crescente sfiducia degli italiani nella UE? Nasce dal fatto che ci sentiamo abbandonati proprio dai Paesi che traggono vantaggi da questa Unione». Questo l’estratto delle dichiarazioni di Conte in Germania.