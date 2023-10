Correa a Marsiglia out per infortunio: replay dell’Inter, brutte notizie

Correa ha iniziato la sua esperienza al Marsiglia ripetendo quanto fatto nei due anni all’Inter: il nulla. L’attaccante argentino, come spesso gli è successo, è peraltro infortunato.

LO STOP – Joaquin Correa ieri era convocato per Nizza-Marsiglia, ma alla fine non è nemmeno andato in panchina. E la sua squadra, allenata da Gennaro Gattuso, ha perso 1-0 nel finale rimanendo peraltro in dieci. Il motivo della mancata inclusione in distinta è che ha appena recuperato da un infortunio, l’ennesimo, e visti i suoi trascorsi è comprensibile che non sia stato rischiato. Correa aveva saltato un allenamento prima del Le Havre, la partita che ha preceduto la sosta, per essere preservato. Saltato quel match, vinto 3-0, ha usato la sosta per recuperare. Ma non ce l’ha fatta ad andare almeno in panchina. E la brutta notizia è che il Marsiglia ieri ha perso, contro la prima in classifica, scivolando a -3 dalla zona Champions League in attesa delle altre partite della nona giornata. Con la qualificazione alla prossima Champions League che è la condizione che fa scattare l’obbligo di riscatto dall’Inter. Correa, finora, ha giocato sei partite (quattro in Ligue 1 e due in Europa League) senza né segnare né fare novanta minuti. E solo col Brighton ha dato segnali interessanti.