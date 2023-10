Marsiglia senza Correa, ma perde lo stesso! Obiettivo lontano

Il Marsiglia torna a perdere dopo la vittoria con il Le Havre. Pesante la sconfitta maturata in casa del Nizza per 1-0. Non entusiasmante l’inizio di Gennaro Gattuso sulla panchina francese, costretto a fare a meno anche di Joaquin Correa.

ALTRA SCONFITTA – Il Marsiglia registra l’ennesima sconfitta stagionale, compromettendo ulteriormente l’obiettivo qualificazione alla prossima UEFA Champions League, che per l’Inter significherebbe anche riscatto per Joaquin Correa, anche questa sera assente per infortunio. Il Nizza vince in casa contro la squadra allenata da Gennaro Gattuso grazie al gol di Evann Guessand, si assist dell’ex Sassuolo, Jeremie Boga.