Smalling salta anche Roma-Monza, le condizioni in vista dell’Inter – CdS

Smalling non sarà in distinta alle 12.30, quando si giocherà Roma-Monza. I giallorossi domenica prossima (ore 18) saranno ospiti dell’Inter: il Corriere dello Sport fa il punto sulle sue condizioni.

STOP PROLUNGATO – Chris Smalling non gioca dallo scorso 1 settembre, contro il Milan. Ieri José Mourinho ha anticipato come non sarà a disposizione nemmeno alle 12.30, in Roma-Monza. Un problema ai tendini, che si è trasformato in infortunio molto fastidioso, gli ha fatto saltare tutte le partite dopo la sosta di settembre e anche a seguito di questa di ottobre è rimasto fuori. Ieri, racconta il Corriere dello Sport, Smalling ha lavorato in gruppo e non è la prima volta. Tuttavia non è fra i convocati (ufficiosi, la lista non è uscita). Presumibilmente sarà gestito per tutta la prossima settimana, dove la Roma gioca giovedì contro lo Slavia Praga in attesa dell’Inter. Match dove Smalling dovrebbe tornare in campo. Sempre in ottica Inter-Roma, ieri Mourinho ha detto che sono diversi i giocatori alle prese con problemi fisici. Renato Sanches, così come Smalling, dovrebbe farcela mentre il dubbio principale riguarda Paulo Dybala che si è fermato due settimane fa a Cagliari. E pure lui ha l’Inter nel mirino.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida