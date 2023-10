Corona senza freni: «Un calciatore gay è nell’Inter. Tutti i club…»

Corona non ha freni e oltre a parlare del caso scommesse, parla di un aspetto per nulla pertinente come l’omosessualità nel calcio. Coinvolge un giocatore dell’Inter

RIVELAZIONE − Oltre alle rivelazioni sul caso scommesse, con altri tre nomi tirati in ballo, Fabrizio Corona su Striscia la Notizia aggiunge un aspetto sui calciatori gay: «Un nome l’avevo già fatto su Telegram, è un calciatore dell’Inter ma non dico altro che poi mi fate litigare… Secondo te in tutte le società di calcio non esiste un calciatore gay? Perché non lo dicono? Fanno come in Rai».