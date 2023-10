Corona svela altri tre giocatori sul caso scommesse e denuncia: “Io censurato!”

Fabrizio Corona questa notte intervistato da Striscia la Notizia ha svelato il nome di altri tre giocatori presunti colpevoli di calcio scommesse “denunciando” di essere stato censurato durante la trasmissione “Avanti popolo” su Rai 3.

IL RETROSCENA – Anche Stephan El Shaarawy, Federico Gatti e Nicolò Casale sarebbero i tre nomi presunti colpevoli di calcio scommesse rivelati da Fabrizio Corona questa notte dopo aver ricevuto il tapiro d’oro da parte di Striscia la Notizia, spiegando di essere stato censurato da Nunzia De Girolamo durante la trasmissione di Rai 3. A Valerio Staffelli, Corona ha mostrato anche un filmato. E Corona su Instagram: «Sono stato censurato! Non me lo aspettavo. Mi dispiace per voi, purtroppo non ho potuto, come mi avevano garantito, dire quello che volevo, mostrare in TV il grande lavoro che sto portando avanti. A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto? C’era la voce di Zaniolo e di tre giocatori di Serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi».