Coppa Italia, niente finale all’Olimpico! Si va a San Siro: scelto il Meazza

La Coppa Italia, sin dalla stagione 2007-2008 quando si è istituita la finale unica, ha sempre concluso l’edizione allo Stadio Olimpico di Roma. “Sport Mediaset” annuncia come, nel 2020-2021, si giocherà al Meazza: la speranza è che a San Siro ci possa essere anche l’Inter.

CAMBIO DI SEDE? – Lo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro sarà il teatro della finale di Coppa Italia 2020-2021. “Sport Mediaset” anticipa la decisione del cambio di sede, obbligata per la questione riguardante l’Olimpico. L’impianto di Roma, dal 2007-2008 sempre sede conclusiva della manifestazione, non potrà ospitare partite oltre il 18 maggio 2021, con la finale di Coppa Italia prevista il giorno dopo. Questo perché l’UEFA lo prenderà in consegna in vista degli Europei spostati di un anno, che proprio all’Olimpico vedranno la partita inaugurale con Turchia-Italia (venerdì 11 giugno 2021). Anche per la Serie A 2020-2021 rischia di riproporsi la stessa situazione vista nel campionato appena concluso. È possibile infatti che Lazio e Roma siano costrette a giocare l’ultima giornata entrambe in trasferta. La finale di Coppa Italia non lascia l’Olimpico dal 2006-2007, ultima volta con la doppia sfida per assegnare il trofeo: si giocò proprio al Meazza, con l’Inter che vinse 2-1 sulla Roma ma senza riuscire a rimontare la sconfitta per 6-2 dell’andata.

Fonte: Sport Mediaset