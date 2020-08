Asamoah ai margini nell’Inter, una neopromossa interessata

Condividi questo articolo

Kwadwo Asamoah ormai è sempre più ai margini dell’Inter, sull’esterno ghanese ci sarebbe l’interesse del Benevento neopromosso in Serie A

Complici anche numerosi problemi fisici, Kwadwo Asamoah ormai è sempre più lontano dall’Inter. L’esterno ghanese potrebbe lasciare presto i nerazzurri e sulle sue tracce ci sarebbe il Benevento neopromosso in Serie A. Secondo “Ghanasoccer.com” l’ex giocatore di Udinese e Juventus sarebbe una richiesta del tecnico Filippo Inzaghi per dare esperienza in Serie A a un gruppo che la prossima stagione tornerà nella massima divisione.

fonte: ghanasoccer.com