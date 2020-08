Eriksen: “Sin da piccolo volevo un mio stile. Ho guardato solo un giocatore”

Eriksen è stato protagonista di una videocall ufficiale dell’Inter, assieme a un tifoso che ha vinto il concorso #MyFirstGame. Il centrocampista danese, reduce dal gol appena entrato contro il Getafe mercoledì sera, ha spiegato come ha iniziato a giocare e a quale calciatore ha provato a ispirarsi.



NESSUN MODELLO, MA… – Christian Eriksen dialoga con un tifoso, nel corso dell’ultimo format ufficiale del club: «Sono molto felice di essere all’Inter. Fin da piccolo ho sempre preferito giocare. Non avevo un modello o un idolo da seguire, mi piaceva solo giocare a calcio come tutti. Poi, quando sono cresciuto e diventato un calciatore professionista, mi sono ispirato molto a Michael Laudrup. È un mio connazionale ed è stato il più forte giocatore danese: tutti in Danimarca vogliono essere come lui. Mi sono ispirato un po’ a Laudrup, ma già da piccolo volevo avere un mio stile e non ho guardato tanto gli altri».