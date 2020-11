Coppa Italia, la data del sorteggio del campo per gli ottavi: riguarda l’Inter

Coppa Italia trofeo

La Coppa Italia inizia alle 14.30 il quarto turno, con l’anticipo SPAL-Monza, ma in settimana avrà anche un sorteggio. Si tratta di quello per definire il campo negli ottavi di finale, ed eventualmente anche nei quarti, per le partite fra sole squadre di Serie A.

ORDINE IN ARRIVO – Anche quest’anno la Coppa Italia avrà il sorteggio del campo per ottavi e quarti di finale. Come già successo nelle precedenti due stagioni, in caso di sfide fra una squadra di Serie A fra le teste di serie (le prime otto della scorsa stagione, quelle che entreranno in gioco dagli ottavi) e le altre dodici (entrate in tabellone dal terzo turno eliminatorio e protagoniste fra domani e giovedì nel quarto turno), si deciderà chi giocherà in casa la partita secca. Il sorteggio è in programma venerdì 27 novembre alle ore 15, nella sede della Lega Serie A a Milano. Inter-News.it lo seguirà LIVE, fornendo tutti gli aggiornamenti e soprattutto ciò che riguarda la squadra di Antonio Conte.

COPPA ITALIA, IL REGOLAMENTO – Per chiarire: in caso di sfida fra una squadra di Serie A e una di Serie B sarà sempre la prima a giocare in casa la gara secca. Per esempio la vincente dell’unico anticipo di oggi, SPAL-Monza, sarà comunque in trasferta agli ottavi col Sassuolo. Se, invece, ai quarti di finale si dovessero incontrare due teste di serie giocherebbe in casa quella col numero più basso di inserimento nel tabellone. Il sorteggio, valido per ottavi di finale e quarti, riguarda anche l’Inter, che sa già di dover sfidare una formazione del massimo campionato. La rivale uscirà dal match tra Udinese e Fiorentina, in programma domani alle ore 17.30 alla Dacia Arena. La vincente, quindi, potrà sfidare i nerazzurri o sul proprio campo o al Meazza. Il sorteggio del campo di Coppa Italia esiste dalla stagione 2018-2019, prima si seguiva l’ordine standard.