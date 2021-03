Condò: «L’Inter ha sempre avuto la Serie A in testa. La Juventus la coppa»

Condividi questo articolo

Paolo Condò

Condò ha commentato la rovinosa eliminazione della Juventus dalla Champions League, con i bianconeri buttati fuori dal Porto ai tempi supplementari. Il giornalista, nel corso di “Champions League Show” su Sky Sport, ha valutato le differenze con l’Inter in ottica Serie A.

CORSA DIVERSA – L’Inter ha dieci punti di vantaggio sulla Juventus, che deve recuperare la partita col Napoli. Anche i bianconeri ora non hanno più impegni infrasettimanali, dopo l’uscita dalla Champions League. Da Paolo Condò arriva un’analisi su come proseguirà la corsa per il titolo in Serie A: «L’Inter aveva, fin dall’inizio della stagione, il campionato in testa. L’abbiamo criticata per l’eliminazione da tutte le coppe, soprattutto da quella al girone (di Champions League, ndr), però per il 90% dei giocatori il focus sullo scudetto c’era fin dall’inizio. I giocatori della Juventus, che ne hanno vinti nove consecutivi, avevano la testa focalizzata sulla Champions League. Ce l’hanno già da anni, come è giusto che sia».