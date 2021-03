Blanco (pres. Racing): «Bello vedere Musso con Lautaro Martinez all’Inter»

Blanco, presidente del Racing, ha parlato al sito “TuttoMercatoWeb”. Nella squadra argentina ha permesso a Lautaro Martinez e Musso di ottenere il trampolino di lancio verso la Serie A, rispettivamente con Inter e Udinese. Ora si augura di rivederli entrambi in nerazzurro.

DOPPIO LANCIO – Victor Blanco, da presidente del Racing, ha avuto dei giocatori ora protagonisti in Serie A. E in questo riguarda i colori nerazzurri: «Lautaro Martinez è il futuro, è straordinario. Fantastico. Sono contento per l’Inter e per Lautaro, con i nerazzurri abbiamo un grande rapporto. Anche adesso che Diego Milito è andato via? Certo. Dirigenti e calciatori passano, i club restano. E siamo due società che conservano un grande rapporto. Lautaro Martinez è un grande professionista, in campo e fuori. E ha ancora tantissimi margini di miglioramento. Aveva offerte da tanti club e se ha deciso di restare all’Inter vuol dire che sta bene. È il mio orgoglio personale. Le voci su Juan Musso all’Inter? Sarebbe bello vederlo giocare insieme a Lautaro».

