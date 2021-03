Chiesa: Â«C’Ã¨ tristezza, ma ora testa al campionato: credo allo scudetto!Â»

Chiesa: «C’è tristezza, ma ora testa al campionato: credo allo scudetto!»

Condividi questo articolo

Federico Chiesa e Lorenzo Insigne in Napoli-Juventus (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images via OneFootball)

Chiesa, autore di una doppietta ieri in Juventus-Porto, gara valida per gli ottavi di finale di UEFA Champions League dove i bianconeri sono stati eliminati, ai microfoni di “Sky Sport” analizza la partita e si concentra sul campionato.

DOPO L’ELIMINAZIONE – Chiesa dopo l’eliminazione dalla Champions League ha analizzato così la partita facendo riferimento al campionato di Serie A: «Eliminati agli ottavi di UEFA Champions League? Non mi porto nulla a casa di positivo. Volevo passare come tutta la squadra. C’è grande tristezza e rammarico. Al di là di due tempi non da Juve, meritavamo di passare. Ora c’è da pensare al campionato e la finale di Coppa Italia. La Serie A quest’anno è un campionato molto duro, tante squadre stanno facendo bene lassù e anche quelle dietro di noi. io credo ancora allo scudetto, serve una grande prestazione a Cagliari».