Condò: «Inter, entrare in campo pensando di potercela fare! Barcellona…»

L’Inter affronta il Barcellona nella terza giornata della fase a gironi di Champions League (vedi formazioni ufficiali). Condò, presente negli studi di Sky Sport, sottolinea quanto i nerazzurri debbano almeno provare a crederci

CREDERCI – L’Inter affronta il temibile Barcellona di Xavi Hernandez. Paolo Condò sottolinea quanto la squadra di Simone Inzaghi debba entrare in campo con un certo piglio: «Il test più difficile ce l’ha l’Inter perché se va male non ha un domani. L’Inter deve riuscire a entrare in campo pensando di potercela fare, senza farsi troppe domande su Inzaghi, la crisi, la sconfitta con la Roma. Sarebbe già importante riuscir a fare questo perché il Barcellona in Liga ha subito un gol e fatto un pareggio, doveva vincere anche a Monaco. Una squadra rifiorita clamorosamente, tecnicamente in modo impressionante nel giro di pochi mesi»