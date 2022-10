Marotta: «Skriniar certezza dell’Inter. Inzaghi confermato in ogni caso!»

Nel prepartita di Inter-Barcellona c’è stato modo per Beppe Marotta di rispondere alle domande dei giornalisti. Intervenuto ai microfoni di Infinity, l’Amministratore Delegato nerazzurro si è soffermato sul momento della squadra, su Simone Inzaghi e su alcuni dei giocatori tra cui Handanovic, Onana e Skriniar.

CERTEZZE DA RITROVARE – Beppe Marotta ha sottolineato «È una partita che dal punto di vista delle motivazioni vale molto. È chiaro che un risultato positivo ci darebbe autostima, che serve sicuramente per il prosieguo della stagione. È un banco di prova importante per trovare quelle certezze smarrite nel corso di questi mesi. Sono certo che i nostri ragazzi daranno il massimo per dare soddisfazione a questi tifosi anche questa sera giunti veramente numerosi».

FIDUCIA INCONDIZIONATA – Marotta, durante la sua intervista, ha di fatto confermato la fiducia a Simone Inzaghi: «Sicuramente ribadiamo la fiducia al tecnico comunque vada la partita di questa sera. Come ripeto, dobbiamo ritrovare quelle certezze che abbiamo perso. Quello che rappresentava lo zoccolo duro della scorsa stagione. Sarebbe facile dire che ci vogliono vittorie, ma queste arrivano se siamo al massimo di tutto. Sia mentalmente, sia fisicamente, sia a livello di organizzazione di gioco. Ogni giocatore deve avere uno spirito di appartenenza».

DUALISMO E MERCATO – Marotta ha concluso infine sul dualismo tra Handanovic e Onana e sulla situazione di Milan Skriniar: «La decisione sul portiere compete all’allenatore. La stagione è molto lunga. Io ho vissuto questo dualismo alla Juventus con Buffon e Szczesny. Se c’è buon senso e chiarezza, non ci sono problemi nello schierare l’uno o l’altro. Le turbative di mercato danno sicuramente fastidio. È facile dire che questi ragazzi siano professionisti, ma sono anche sempre sottoposti a tanta pressione. Sarebbe meglio concentrare la finestra di mercato in un periodo di tempo molto ridotto. Bisogna gestire anche questi momenti, ma Skriniar rappresenta una certezza per la nostra squadra».