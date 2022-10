Onana: «Situazione non facile, ma l’Inter vuole competere per tutto!»

Onana confermato titolare in Champions League: tre su tre in Inter-Barcellona (vedi formazioni). Il portiere, peraltro un ex essendo passato dalle giovanili dei catalani, si è espresso nel prepartita di Inter TV.

NUOVA OCCASIONE – André Onana è carico per Inter-Barcellona: «È molto importante per noi. Sappiamo tutto quello che stiamo passando, non è una situazione facile ma vincere per noi sarebbe fondamentale. L’obiettivo è superare la fase a gironi e competere per tutto quello che possiamo. Sono convinto che oggi faremo una grande partita e vogliamo vincere. Il Barcellona? È una grandissima squadra, ma l’importante è guardare a noi: dobbiamo essere uniti, seguire le indicazioni dell’allenatore. Giocando come sappiamo avremo le nostre chances, poi sappiamo che loro hanno grandi giocatori e che non dobbiamo commettere errori. Sono convinto che ce la faremo. Tutto esaurito al Meazza? Poter contare coi tifosi oggi è molto importante. Sappiamo che ci appoggiano, sono contento e spero che sarà il nostro giorno. Sarà difficilissima, ma siamo preparati per imporre ancora il nostro gioco e vogliamo ripeterci».