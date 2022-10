Inter, senza Handanovic e Brozovic contro il Barcellona cambia ancora il capitano

L’Inter alle 21 scenderà in campo a San Siro contro il Barcellona. Come di consueto quest’anno non ci sarà Samir Handanovic tra i titolari (vedi formazioni). In assenza anche di Marcelo Brozovic per infortunio, è stato scelto un nuovo capitano rispetto la sfida contro Bayern Monaco e Viktoria Plzen.

ALTRO CAPITANO – Inter e Barcellona sono pronte a scendere in campo a San Siro per la sfida di UEFA Champions League. Ancora fuori dai titolari Samir Handanovic, al suo posto ancora una volta André Onana. Importante novità per questa partita: per la terza volta quest’anno in Europa cambierà ancora il capitano della squadra. In assenza del portiere sloveno e di Marcelo Brozovic per infortunio, il “nuovo” capitano dell’Inter questa sera sarà Milan Skriniar.