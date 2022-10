Stankovic, niente ipotesi Inter: trovato l’accordo con un altro club di A – Sky

Mentre si paventa sempre più l’ipotesi di un esonero per Simone Inzaghi, uno dei possibili candidati per la sua successione – ovvero Dejan Stankovic – esce ufficialmente dalla lista. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’ex tecnico della Stella Rossa ha infatti trovato l’accordo con un altro club di Serie A.

ACCORDO ARRIVATO – Niente ipotesi Inter per Dejan Stankovic. L’ex numero cinque nerazzurro, infatti, ha trovato un’altra panchina. Si tratta della Sampdoria. Proprio oggi era previsto l’incontro con la dirigenza blucerchiata, alla ricerca di un sostituto per Marco Giampaolo dopo il suo esonero. Accordo trovato dunque con il serbo, in arrivo in Serie A dopo l’esperienza alla Stella Rossa conclusasi quest’estate.