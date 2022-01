Condò: «Gara divisa, Atalanta bene per 70′. Inter superiore negli ultimi 20’»

Paolo Condò ritiene il match tra Atalanta e Inter diviso in varie parti. Per 70′ meglio l’Atalanta, poi superiorità Inter negli ultimi 20′. Ma anche equilibrio e tante occasioni da gol

DIVISA − Per Condò su Tutti Convocati, match con vari periodi spezzettati: «Partita bellissima tra Atalanta e Inter. Ho apprezzato anche il primo tempo. Partita divisa in due parti, 70′ meglio Atalanta e 20′ di assoluta superiorità Inter. Ma anche chi si difendeva giocava con coraggio e ha creato occasioni. Forse è stata la partita più bella del campionato, i due portieri fantastici».

CONTROPROVA − Condò chiama alla grande risposta in Europa: «Tra un mese abbiamo bisogno della controprova europea, serve la qualificazione non solo in Champions League. L’Atalanta deve puntare dritta a vincere l’Europa League. L’Atalanta, l’ultimo scalino lo ha fallito. Ieri ad esempio poteva risalire nel discorso scudetto ma il gradino lo ha fallito. Ieri, punto migliore per l’Inter sicuramente».