FOTO − Inter, D’Ambrosio raggiunge un grande traguardo: 200 presenze

Danilo D’Ambrosio ha raggiunto le 200 presenze in carriera con la maglia dell’Inter. Il difensore campano, che ieri ha parlato anche a proposito di ciò (vedi articolo), sempre più nella storia del club nerazzurro

D’Ambrosio in questa annata ha già giocato 11 partite, mettendo a referto anche un gol contro l’Empoli in trasferta. Anche ieri, ottima prestazione per il tutto fare nerazzurro