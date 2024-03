Conceiçao: «Taremi quasi al 100%! Ci conteremo fino all’ultimo giorno»

Conceiçao ha aggiornato sulle condizioni di Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, promesso sposo dell’Inter, presto ritornerà a pieno regime.

PROSSIMO AL RIENTRO − Taremi, promesso sposo dell’Inter, si sta giocando le sue ultime chance al Porto. L’iraniano sta rientrando da un infortunio, come anche raccontato dal suo tecnico Sergio Conceiçao in conferenza stampa: «Sta meglio, è quasi al 100%. Dopo la conferenza farò la convocazione. Se non rientra in questa sicuramente lo sarà nella prossime, sta evolvendo in maniera molto positiva. Sta bene, è quasi al 100%. Mehdi è un giocatore di qualità, sapete cosa penso di lui. Conteremo su di lui fino all’ultimo giorno di contratto, così come su tutti gli altri».