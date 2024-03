Bologna-Inter, premiazione prima del match: Thiago Motta protagonista

Prima di Bologna-Inter, Thiago Motta, tecnico dei felsinei, sarà premiato dalla Lega Serie A. Un riconoscimento per l’ottimo andato delle ultime cinque partite di campionato.

PREMIAZIONE − Il premio Philadelphia Coach Of The Month di febbraio è stato assegnato all’allenatore del Bologna Thiago Motta. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Bologna-Inter, in programma sabato 9 marzo 2024 alle ore 18.00 allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna. Il tecnico rossoblù, allenatore del mese di febbraio, per la Lega Serie A. Meglio anche di Simone Inzaghi, che sicuramente era in lizza per il riconoscimento.