Compagnoni: «Perisic pazzesco, merito anche di Conte! Ribaltone Inter…»

Maurizio Compagnoni, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘, ha elogiato la grande stagione di Perisic. Il croato è stato assoluto protagonista di questa Inter. Merito, a detta del giornalista, da assegnare anche a Conte. Poi dice la sua sul possibile ribaltone in ottica Scudetto

RIBALTONE E PROTAGONISTI − Compagnoni sull’ultima giornata in chiave Scudetto e sull’uomo in più in casa nerazzurra: «Chiaro che il pronostico è tutto dalla parte del Milan però ci sono stati dei ribaltoni durante la storia del nostro campionato. Ma anche delle sorprese, tipo nel 2010 a Siena. L’Inter lì la risolse soltanto nel finale col brivido. Ivan Perisic è stato il giocatore col rendimento più alto di tutto il campionato. E’ un valore aggiunto, giocatore fondamentale perché fa tutto. L’intuizione di Conte ha portato tanti vantaggi all’Inter perché neanche il giocatore ci credeva così tanto. Stagione pazzesca quest’anno».