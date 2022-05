Sanchez e Vidal, storia con l’Inter ai titoli di coda. Futuro in Sudamerica

A fine stagione Sanchez e Vidal concluderanno la loro esperienza con la maglia dell’Inter. I due cileni, con molta probabilità, si trasferiranno in Sudamerica

AL CAPOLINEA − La storia tra l’Inter e il duo cileno, Sanchez e Vidal, è ormai arrivata al capolinea. A fine anno, i due giocatori lasceranno Milano chiudendo la loro esperienza con la maglia nerazzurra. Decisamente più positivo il triennio di El Nino Maravilla, che sarà ricordato soprattutto per il gol al 120′ in Supercoppa Italiana. Più ombre che luci invece il biennio del centrocampista ex Barcellona, il quale ha trovato poca continuità eccetto per il gol con la Juventus nel gennaio 2020 e per il gol contro i moldavi dello Sheriff Tiraspoll nell’ultima edizione della Champions League. Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2023 ma in estate lasceranno con un un anno di anticipo. Come riporta Sport Mediaset, la destinazione sarà probabilmente il Sudamerica. Per Sanchez, c’è il River Plate; mentre per Vidal: Flamengo o Colo Colo.