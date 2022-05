Dybala, niente ultima con la Juventus ma due giorni dopo sarà a San Siro

Dybala non sarà presente al Franchi sabato sera per Fiorentina-Juventus. L’ultima gara con la maglia della Juventus dunque resterà quella contro la Lazio di lunedì scorso. La Joya, due giorni dopo, sarà però in campo a San Siro in vista della partita benefica organizzata dall’ex nerazzurro Eto’o

NIENTE FRANCHI − Paulo Dybala, niente ultima gara con la Juventus. In vista di Fiorentina-Juventus, il giocatore insieme a Massimiliano Allegri ha deciso di non far parte della trasferta a Firenze. L’ultima gara con la maglia della Juventus, dunque, rimarrà quella di lunedì scorso contro la Lazio. Lo stesso Dybala però lunedì 23 maggio sarà regolarmente in campo a San Siro in vista dell’evento benefico organizzato da Samuel Eto’o, ‘Heroes Match‘. Altro indizio che lo avvicinerebbe all’Inter? La Joya ha già comprato un immobile a Milano (vedi articolo).