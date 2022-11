Compagnoni: «Onana-Song qualcosa di grave! Altrimenti non c’è logica»

Onana ha lasciato in anticipo il Mondiale in Qatar dopo un dissidio con il Commissario Tecnico, Song (vedi focus). Compagnoni parla di quanto accaduto al portiere dell’Inter, presumendo che dietro ci sia qualcosa di più. Di seguito il suo intervento a Sky Sport

RETROSCENA – André Onana è stato prima messo fuori rosa dal Camerun e in seguito ha deciso di lasciare il Qatar in anticipo. Maurizio Compagnoni è convinto che dietro questa decisione forte ci sia qualcosa di più: «Io spero che a breve sapremo quello che è accaduto realmente perché Onana per rinunciare al Mondiale e il Camerun per rinunciare a lui deve essere davvero una frattura insanabile. Dev’essere successo davvero qualcosa di grave tra il portiere e Song, altrimenti non ci sarebbe alcuna spiegazione logica».