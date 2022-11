Onana, personalità! Ma quanto è grave la frattura con il Camerun? Il punto

Onana ha movimentato il suo Mondiale a tal punto che è già di ritorno. Il portiere dell’Inter e del Camerun, per via di visioni differenti con il Commissario Tecnico Song, è stato prima messo fuori rosa e in seguito ha deciso di lasciare il Qatar in anticipo (vedi articolo). Una decisione forte che denota grande personalità ma anche un futuro in Nazionale a rischio

COLPO DI SCENA – André Onana è il vero colpo di scena di questo Mondiale in Qatar. Il portiere del Camerun e dell’Inter ha avuto un litigio con il Commissario Tecnico camerunense, Rigobert Song, a quanto pare basato su diversi modi di interpretare e intendere il ruolo. In sostanza, Song chiedeva un portiere meno ‘moderno ‘ e più classico, cosa che Onana non è ed evidentemente non ama essere. In questi mesi all’Inter abbiamo imparato a conoscerlo, anche attraverso le sue dichiarazioni, ed è ovvio che ama interpretare il ruolo in un determinato modo. Un’europeizzazione che evidentemente al C.T. africano non va giù. Chiaramente la versione ufficiale dei fatti non è condita di particolari perché per giungere a una decisione così forte vuol dire che la frattura è grave e a dir poco insanabile. Nemmeno Samuel Eto’o, presidente della Federazione camerunense, è riuscito a salvare la situazione (vedi articolo).

Onana, personalità spiccata e carattere da vendere: ma quanto è grave la frattura con il Camerun?

Certamente Onana denota un grande carattere e una personalità spiccata, ma come detto sopra non c’erano grossi dubbi a riguardo. L’ex Ajax è schietto, determinato e crede fermamente nelle sue qualità e nel suo modo di giocare. Il C.T. Song naturalmente difende la sua scelta, assumendosene piena responsabilità e mettendo il gruppo prima del singolo (vedi dichiarazioni). Ed è lecito. A questo punto sorge spontanea una domanda: il futuro di Onana in Nazionale è a rischio? Sicuramente fino a quando Song rimane in panchina le sue possibilità di tornare a far parte del gruppo sono ridotte al lumicino, a meno che non faccia dietrofront. Ma un ruolo importante lo giocherà anche la Federazione che farà le sue valutazioni, sia su Song che su Onana.