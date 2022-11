Mpasinkatu: «Onana e Song devono ricucire! Col Brasile si può vincere»

Malu Mpasinkatu commenta la situazione riguardante Andre Onana, escluso questa mattina dal gruppo squadra del Camerun. Secondo l’esperto di calcio africano, l’obiettivo deve essere ricucire lo strappo creatosi per potersi giocare tutte le proprie chance di qualificazione contro il Brasile

Ecco le parole di Malu Mpansikatu, ospite di TMW radio, riguardo al caso Andre Onana: «Anche se cerco di sapere , ho chiamato le mie fonti camerunensi e ci sono versioni contrastanti, perché quando non sei li non sai bene cosa è successo. Da quello che mi risulta alcuni dicono in certi frangenti di partita con la Svizzera Onana arrivava a centrocampo a impostare e a Rigobert Song questo non è piaciuto. Altri parlano di scontro di personalità, le versioni sono discordanti. In questi casi dico che bisogna cercare di fare subito pace perché sono entrambi fondamentali, bisogna cercare di giocarsi tutte le proprie chance contro il Brasile. L’ultima partita potrebbe fare l’impresa se il Brasile arriva già qualificato. Questo Mondiale ci ha riservato di tutto, non c’è partita in cui non può essere sovvertito il pronostico. Tutti possono battere chiunque, quindi non bisogna crearsi problemi da soli. Bisogna ricucire e riparlarne alla fine del Mondiale. Difficilmente le squadre africane partono bene, Perché crearsi problemi calcistici? Bisogna trovare una quadra ed Eto’ò, da presidente della Federazione ed ex giocatore, può essere utile. Crearsi problemi interni è la cosa più sbagliata».