Napoli, due rientri alla ripresa con l’Inter! Punto di svolta per Spalletti – Sky

Il Napoli capolista alla ripresa del campionato affronterà l’Inter di Inzaghi. Il tecnico azzurro, Spalletti, ritroverà due perni alla ripresa degli allenamenti. Di seguito le ultime di Ugolini a Sky Sport

RIENTRI – Il Napoli di Luciano Spalletti alla ripresa del campionato non ha intenzione di fermare la sua marcia trionfale verso lo scudetto ma dovrà superare il primo ostacolo, ovvero l’Inter di Simone Inzaghi. Massimo Ugolini fa il punto sul rientro di due giocatori importanti: «Rrahmani è il perno della difesa, più di Kim. La sua assenza non si è fatta sentire per fortuna del Napoli ma avere il titolare in quel ruolo alla ripresa del campionato può rappresentare un punto di svolta, così come Kvaratskhelia. Entrambi saranno a disposizione alla ripresa degli allenamenti, il loro rientro è una buona notizia per Spalletti».