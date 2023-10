Commisso: «Fiorentina, incrementati i ricavi ma lontani da Inter e altre!»

Commisso ha parlato dei ricavi della Fiorentina facendo un paragone con le altre big in Serie A come Inter, Juventus e Milan. Il presidente viola ne ha parlato nel corso di un suo intervento a Radio24.

QUESTIONE DI RICAVI – Rocco Commisso ha parlato così dei ricavi della Fiorentina dopo le due finali (una di queste contro l’Inter): «Con le due finali dello scorso anno abbiamo incrementato i nostri ricavi del 48%, ma ancora non abbiamo i ricavi di Juventus, Milan ed Inter. Per questo sono in difficoltà. Io non posso andare avanti a comprare giocatori se i ricavi sono così bassi. Lo stadio avrebbe aiutato, non me lo hanno fatto fare. Ora speriamo nel Comune».