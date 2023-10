Scanziani: «Scudetto, Inter e Milan hanno qualcosa in più. La Juventus…»

Alessandro Scanziani, ex esterno ed ex allenatore, ha parlato di lotta scudetto tra nerazzurri, Milan e Juventus (e non solo).

ROSA – Queste le parole di Alessandro Scanziani, ex esterno dell’Inter (e non solo) nonché ex allenatore, a SuperNews sui passi falsi della squadra di Simone Inzaghi contro Sassuolo e Bologna. «Ritengo che siano dipesi anche dal fatto che la rosa di Inzaghi è “corta” a livello di alternative in attacco? Il calcio di oggi è molto diverso rispetto a quello dei miei tempi – si legge su News.Superscommesse.it –. All’epoca si giocavano 30 partite all’anno e solo la domenica, oggi ce ne sono 38 solo in Serie A, le Coppe hanno i gironi e la fase ad eliminazione diretta e poi si gioca tutta la settimana. Sono stato allenatore e non riesco a immaginare come facciano i tecnici di oggi a preparare una settimana tipo in questo modo. Non a caso gli staff tecnici oggi sono composti da tanti professionisti, una volta c’era allenatore, vice e un preparatore. Detto questo ritengo la rosa dell’Inter competitiva, poi non è possibile dosare troppo le forze».

SCUDETTO – Scanziani sulla lotta scudetto. «Ritengo che si possa già immaginare un testa a testa per lo scudetto tra Inter e Milan o la Juventus potrebbe essere avvantaggiata dal non giocare le Coppe? In base a quanto visto finora Inter e Milan hanno qualcosa in più. Tornando a quanto si diceva prima sicuramente la Juventus potrà trarre vantaggio dal fatto di allenarsi tutta la settimana senza avere impegni, però il gap tecnico tra la rosa dei bianconeri e quella delle milanesi c’è. Il calcio è imprevedibile, ma sarei sorpreso nel vedere la Juventus lottare per il titolo».

Fonte: News.SuperScommesse.it – Davide Martini