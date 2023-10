Chi è Antonio Esposito, l’ex Inter coinvolto nello scandalo scommesse

Nel corso della diretta su Rai 3 con ospite Fabrizio Corona con nuove dichiarazioni sul caso scommesse nel calcio e si è parlato anche di una fonte che ha svelato alcune indiscrezioni. Il nome fatto nelle ultime ore è quello dello zio di un ex giocatore dell’Inter, Antonio Esposito.

COINVOLTO – Uno dei possibili futuri protagonisti dell’inchiesta sul calcio scommesse potrebbe essere Antonio Esposito, grande amico di Nicolò Zaniolo e coinvolto soprattutto dallo zio, Maurizio Petra (55 anni) che sarebbe l’informatore di Fabrizio Corona. Ma chi è Antonio Esposito e cosa ha fatto all’Inter? Oggi ha 33 anni e nel 2010 fece parte della squadra che poi vinse la UEFA Champions League. Amico da sempre di Zaniolo, entrambi sono cresciuto alla Spezia. Esposito 9 anni più grande, a causa di qualche infortunio di troppo non è riuscito a sfondare nel mondo del calcio, nonostante i trascorsi nella Primavera dell’Inter e qualche apparizione in prima squadra, così Zaniolo lo ha nominato inizialmente suo stretto collaboratore. Oggi Esposito ha ricominciato a giocare nei dilettanti del Finale Ligure, dopo aver studiato per diventare procuratore sportivo, ma ripercorriamo la sua breve carriera.

CHI È – Antonio Esposito nasce a Napoli il 5 settembre del 1990. Calciatore di ruolo centrocampista e laterale sinistro, inizia la propria carriera con lo Spezia. Nel 2008 viene prelevato dall’Inter, che decide di farlo giocare in Primavera. Il centrocampista napoletano attira l’attenzione di José Mourinho, che nella stagione 2009-2010 decide di inserirlo addirittura nella lista UEFA. In Champions Laegue ha dunque l’occasione di far parte del gruppo che poi vinse la competizione. Da quel momento, nel 2010, viene mandato in prestito prima al Padova, poi successivamente al Monza, Piacenza e Treviso. Ma non finisce qui, viene mandato in prestito un po’ ovunque: Messina, Lerici Castle, Fezzanese, Magrazzurri, Sporting Recco, Lupa Roma. A causa dei tanti infortuni è costretto a smettere di giocare, decidendo poi di intraprendere la via del procuratore sportivo.

SCANDALO SCOMMESSE, PERCHÈ ESPOSITO

Il nome di Antonio Esposito ha iniziato a circolare da qualche giorno, se non addirittura qualche ora, per via dello scandalo legato al calcioscommesse. C’entra inevitabilmente Fabrizio Corona, che dopo aver fatto il nome di Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, ha ammesso di aver ricevuto l’informazione dallo zio di un ex giocatore dell’Inter del Triplete, facendo riferimento proprio al napoletano, o per meglio dire allo zio Maurizio Petra.

Intanto, proprio Fabrizio Corona, nelle ultime ore ha svelato il nome di altri tre possibili colpevoli di calcio scommesse.