Colonnese: «Inter, stare zitti e vergognarsi. Difesa ridicola, Mai Dire Gol!»

L’Inter incassa la sua terza sconfitta in sette partite di campionato sul campo dell’Udinese con scelte da parte di Inzaghi alquanto anomale e il club nerazzurro che prende subito posizione (vedi articolo). Colonnese, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, su Radio 24, non risparmia nessuno

TUTTI SULLA GRATICOLA – L’Inter perde con l’Udinese e si va alla ricerca di un colpevole. Secondo Francesco Colonnese, nessuno è esente da responsabilità: «Tutti colpevoli, non solo l’allenatore perché l’Inter ha perso 3 partite ma soprattutto le ha perse non combattendo, sono state sconfitte larghe tutte e tre. Sono state sconfitte dove la squadra è stata sovrastata dall’avversario. Oggi si è vista una differenza sotto tutti i punti di vista: voglia di vincere, concentrazione perché l’Inter ha preso tre gol da palla inattiva. La responsabilità è di tutti, non si salva nessuno».

SILENZIO E VERGOGNA – Colonnese analizza la situazione dell’Inter basandosi sulla propria esperienza personale: «Io ci sono passato ed è una responsabilità generale, quando si sbaglia così tanto nel breve significa che il problema è generale e non individuale perché cambiano gli interpreti ma il risultato non cambia. Quando le cose vanno così male sono una serie di situazioni da analizzare. Bisogna stare zitti, in silenzio, vergognarsi perché se un calciatore ha un po’ di amor proprio prova vergogna e analizzare per migliorare. Perché se pensi sempre che la colpa è degli altri non ne vieni fuori, quando poi pensi che la colpa è solo del tecnico i calciatori non si rendono conto delle loro responsabilità».

RIDICOLI – Colonnese affonda poi il colpo sulla difesa dell’Inter: «Bisogna fare molto meglio, non c’è nulla che va bene. La difesa è ridicola, quello che succede nell’Inter è una roba incredibile. Sembra Mai Dire Gol e da calciatori cosi bravi non te lo aspetti. L’allenatore che è il primo responsabile deve fare qualcosa in più. lo sa e deve essere bravo a dimostrare di essere un allenatore da Inter. Due sostituzioni al 30′ perché ammoniti? Anche io sono rimasto sorpreso, a me era successo una volta sola. Non va bene, è chiaro che lì qualcuno che aiuta Inzaghi gli deve dire aspetta un secondo».