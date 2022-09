Caressa: «Inzaghi, il mondo è nel presente! Due sostituzioni al 30′ inedito»

Inzaghi sta facendo molto discutere in seguito alla doppia sostituzione alla mezz’ora del primo tempo di Bastoni e Mkhitaryan in Udinese-Inter (QUI la posizione dell’Inter). Ne parla Caressa snocciolando alcuni dati e con un monito per il tecnico nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso di Goleador, su Sky Sport

INEDITO – Simone Inzaghi alla mezz’ora del primo tempo di Udinese-Inter ha sostituito Alessandro Bastoni ed Enrikh Mkhitaryan mandando in confusione un po’ tutti. Fabio Caressa snocciola qualche numero: «L’immagine della giornata è la doppia sostituzione dell’Inter al 30′ del primo tempo. Abbiamo preparato dei dati: è successo 129 volte in 28 anni ma mai all’Inter. Una sola volta contro il Genoa ma per infortuni e quasi sempre in generale sono sostituzione dovute o ad espulsioni del portiere o ad infortuni. Due cambi tecnici al 30′ sono quasi un inedito, io personalmente non li ho mai visti. Io dico una cosa: il mondo è nel presente, non puoi sempre pensare alla Champions League quando sei in campionato e al campionato quando sei in Champions League. Devi pensare al presente».

SITUAZIONI DIVERSE – Caressa sottolinea poi che la situazione di Inter e Juventus non è così simile come potrebbe sembrare: «Sono due situazioni diverse: intanto perché l’Inter viene da due trofei vinti e uno scudetto giocato fino all’ultima giornata. C’è un pregresso diverso all’Inter. Sono le due rose con il monte ingaggi più alto Inter e Juventus, mi sembrano situazioni complesse entrambe ma quella della Juventus dura da più tempo. È complicato riconoscere la Juventus in campo».