Colonnese: «Inter presuntuosa, non è stanchezza! Deve capire una cosa»

L’Inter ha perso ancora, stavolta sul campo del Bologna. Un ex difensore nerazzurro, ovvero Colonnese, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, non vuol sentir parlare di stanchezza. Poi un commento sulle dure dichiarazioni di Lautaro Martinez (vedi focus)

NO STANCHEZZA – L’Inter dopo aver battuto il Porto in Champions League cade contro il Bologna. Al termine del match, Lautaro Martinez ne ha per tutti. Francesco Colonnese analizza l’ennesima sconfitta nerazzurra partendo proprio dalle parole dell’argentino: «È importante rendersi conto della prestazione, dimostrazione di grande sincerità. L’Inter non ha fatto una partita seria, come hanno detto Inzaghi e Lautaro. È stata una squadra entrata in campo con presunzione e poca voglia di vincere. Il Bologna ha meritato di vincere, quando non entri con la giusta concentrazione fai figuracce. L’Inter è apparsa svuotata e stanca, quando non entri con la fame agonistica, vero che puoi essere stanco, ma tante hanno giocato in Europa. Non è una giustificazione, ci vuole la voglia di fare qualcosa in più. L’Inter quando perde prende troppi gol facili, non è stanchezza quella. È non esserci sul campo, non scherziamo. La stanchezza la vedi quando non ti riescono le giocate che sei abituato a fare ma lì non ci sei, non sei sul pezzo».

PROBLEMI DI COMPRENSIONE – Colonnese prosegue analizzando l’atteggiamento dell’Inter: «Quando non sei al 100% le partite si possono pareggiare, l’Inter le perde troppo spesso. Il problema dell’Inter è capire che le squadre forti lo sono ovunque, non solo con Porto e Barcellona in Champions League. Le motivazioni devi trovarle anche con squadre più abbordabili. Tante volte l’Inter è come se si adagi sul possesso palla e azioni belle dalle quali riesci ad avere un vantaggio, l’Inter spesso prende gol quando ha la palla, quindi non capisci che puoi prendere gol anche quando hai la palla».