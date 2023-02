Dumfries, da risorsa (inaspettata) a problema: Inter si interroghi sul futuro

Dumfries a Bologna è sceso in campo dal 1′ ma la prestazione è stata altamente insufficiente. L’olandese, rispetto a inizio stagione e all’anno scorso, non è più il titolare fisso, motivo per cui la motivazione non dovrebbe mai mancare. In campo invece ci va il gemello svogliato e scontento, atteggiamento che apre mille interrogativi sul futuro

DA RISORSA A PROBLEMA – Denzel Dumfries, da risorsa inaspettata dell’Inter, è diventato non solo una riserva ma anche un problema. L’olandese dopo il Mondiale con l’Olanda, dove ha alternato prestazioni un po’ così a grandi partite, non è più quello di prima o anche solo quello di inizio stagione. Le gerarchie sulla fascia destra, non a caso, sono completamente cambiate con Matteo Darmian ormai titolare quasi fisso. Le motivazioni per Dumfries non dovrebbero dunque mancare quando viene chiamato in causa dal 1′. E invece non va così, Bologna-Inter è solo l’ennesima dimostrazione.

Dumfries, mille interrogativi sul futuro: l’Inter prenda coscienza di un aspetto

Ora si aprono giustamente mille interrogativi sul futuro di Dumfries, indicato già dallo scorso anno come uno dei sacrificabili sull’altare del bilancio. Il problema è che dopo un Mondiale discreto, lo scarso minutaggio all’Inter e le poche disastrose prestazioni non lo aiutano di certo a mettersi in mostra. E visto che il club nerazzurro parte da una valutazione di 60 milioni di euro, capite bene che la situazione si complica. Ora come ora Dumfries non è più una risorsa e l’Inter deve prenderne atto.