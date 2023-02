Jacobelli: «Inter ha pagato dopo lo sforzo con il Porto! Meriti Thiago Motta»

L’Inter si allontana ulteriormente dal Napoli capolista, ormai imprendibile per chiunque. La squadra di Inzaghi cade sul campo del Bologna dopo il trionfo in Champions League con il Porto. Secondo Jacobelli, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, le fatiche europee si pagano

SFORZO – L’Inter di Simone Inzaghi cade ancora contro il Bologna, allontanandosi ulteriormente dal Napoli e complicando la sua corsa Champions. Secondo Xavier Jacobelli, lo sforzo fatto con il Porto si è fatto sentire: «Intanto stiamo parlando di una stagione eccezionale per il Napoli che ha ridimensionato il ruolo dell’inseguitrice perché quando una squadra veleggia verso i 100 punti, il resto che rimane per chi è in lizza per un posto in Champions League o per la Coppa Italia non dico sia un premio di consolazione ma quasi. È evidente che l’Inter, dopo lo sforzo fatto con il Porto, abbia pagato contro un’avversaria che scoppia di salute e intravede la zona Europa. Ha fatto una partita meravigliosa la squadra di Thiago Motta, questo Orsolini è da Nazionale. Bisogna sottolineare i meriti di Motta perché se questa squadra sta così bene è merito suo».