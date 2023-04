Collovati: «Inter, con i numeri di Inzaghi devi pensare all’esonero!»

Per Collovati l’Inter non ha grandi alternative sul futuro di Inzaghi visti i numeri dell’ultima stagione. Ecco il pensiero dell’ex calciatore nerazzurro ospite nello studio di “La Domenica Sportiva”.

PER MOLTO MENO – Fulvio Collovati ha un’idea precisa su come l’Inter dovrebbe affrontare la questione Simone Inzaghi. Così ha parlato l’ex nerazzurro nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva”: «Inzaghi merita la conferma? All’estero sono stati esonerati due allenatori per molto meno. Un percorso del genere, con questo organico, con questa qualità e questa forza, non è accettabile. Nei tre campionati precedenti l’Inter aveva perso undici partite, in ventotto partite ne ha perso già dieci. Non puoi non pensare all’esonero con questi numeri. I tifosi stessi lo vogliono. Quello che imputa la società all’allenatore è il calo di rendimento di alcuni giocatori dell’Inter che in questo momento sono irriconoscibili. Parlo di Romelu Lukaku ma anche di Nicolò Barella, che è irriconoscibile. Il gol sbagliato da Lukaku non è clamoroso. Ci sono anche altri giocatori in passato che ne hanno sbagliati. Il problema è che vedendolo nel corso dei 90′ dà impressione di essere spento. Lukaku non ha le accelerazioni che aveva con Antonio Conte due anni fa all’Inter. Per l’Inter ci vuole un altro Lukaku».