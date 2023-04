Inzaghi a rischio, dirigenza Inter non soddisfatta! De Zerbi sullo sfondo – CdS

L’Inter è caduta per la decima volta in Serie A. La posizione di Inzaghi, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è sempre più a rischio. L’ombra di De Zerbi si staglia dietro al tecnico

DELUDENTE – Il rendimento deludente dell’Inter in campionato ha generato più di un interrogativo su Inzaghi. Il futuro del tecnico sulla panchina nerazzurro, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è in bilico. Per i tifosi il tecnico è il grande colpevole del campionato deludente e dello scudetto perso lo scorso anno. Nemmeno la società è contenta e non fa nulla per nasconderlo. Difficile però, secondo il quotidiano, che possa arrivare un esonero in corsa, a meno di clamorose debacle nelle prossime settimane. Più probabile una separazione a fine stagione, qualora il tecnico non dovesse raggiungere gli obiettivi prefissati. Per prendere il posto dell’ex Lazio il favorito in casa nerazzurra è Roberto De Zerbi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno