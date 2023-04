Serie A, oggi gli ultimi due posticipi di un turno da incubo per l’Inter

La ventottesima giornata di Serie A non poteva andare peggio per l’Inter, che dopo il KO con la Fiorentina ha visto tutte le rivali dirette vincere. Oggi gli ultimi due posticipi, l’augurio è che venga dimenticata in fretta.

SERIE A 2022-2023 – 28ª GIORNATA

Empoli-Lecce lunedì 3 aprile ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Sassuolo-Torino lunedì 3 aprile ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Cremonese-Atalanta 1-3 44′ de Roon, 56′ rig. Ciofani (C), 72′ Boga, 93′ Lookman

Inter-Fiorentina 0-1 53′ Bonaventura

Juventus-Verona 1-0 55′ Kean

Bologna-Udinese 3-0 3′ Posch, 12′ Moro, 49′ Barrow

Monza-Lazio 0-2 13′ Pedro, 56′ S. Milinkovic-Savic

Spezia-Salernitana 1-1 43′ aut. Caldara (SA), 70′ Shomurodov

Roma-Sampdoria 3-0 57′ Wijnaldum, 88′ rig. Dybala, 94′ El Shaarawy

Napoli-Milan 0-4 17′, 59′ Rafael Leao, 25′ Brahim Diaz, 67′ Saelemaekers

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 71

Lazio 55

Milan 51

Inter 50

Roma 50

Atalanta 48

Juventus 44 (-15)

Bologna 40

Fiorentina 40

Udinese 38

Torino 37 *

Sassuolo 36 *

Monza 34

Empoli 28 *

Salernitana 28

Lecce 27 *

Spezia 25

Verona 19

Sampdoria 15

Cremonese 13

* una partita in meno