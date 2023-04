Inzaghi prossimo all’addio: due i nomi dei successori – TS

Simone Inzaghi dovrà lottare per salvare la sua panchina. In caso di addio, i nomi scelti dalla dirigenza per sostituirlo sono due

ADDIO VICINO – Solo un miracolo potrebbe salvare Simone Inzaghi. Il tecnico dovrà necessariamente arrivare tra le prime 4 e provare ad arrivare in finale di Champions League per salvare la sua panchina. Ma è probabile che a fine anno sarà addio. Inoltre, nel caso in cui non dovesse arrivare un risultato positivo contro il Benfica e nelle due gare di campionato precedenti, non è da escludere l’allontanamento immediato dalla panchina, con Cristian Chivu pronto a fare da traghettatore.

NOMI – I nomi preferiti dalla dirigenza per sostituirlo sono quelli di Antonio Conte – il preferito di Marotta – e Roberto De Zerbi, per il quale c’è già stato un contatto ed è stato preallertato un intermediario per abbassare la clausola.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini