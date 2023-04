L’Inter e i giocatori precari: si alle coppe, no al piazzamento – TS

I giocatori dell’Inter sembrano totalmente demotivati in campionato, diversamente da quanto accade nelle coppe

INSTANT TEAM – La dirigenza dell’Inter negli ultimi anni è stata vittima di una situazione economica e finanziaria decisamente poco incoraggiante. Ecco perché negli ultimi anni si è preferito puntare sui parametri zero, per provare a costruire un team vincente e conquistare la seconda stella. La strategia, però, non ha dato i frutti sperati. La sensazione è che una volta esaurita la speranza di arrivare allo Scudetto, i giocatori abbiano staccato la spina in campionato e si siano concentrati esclusivamente sulle coppe. Anche perché molti giocatori vivono una situazione precaria, non sapendo se faranno parte della rosa dell’Inter il prossimo anno. Per questo motivo, meglio portare a casa più trofei possibili ora che cercare il piazzamento Champions in campionato.

Fonte: TuttoSport – F.M