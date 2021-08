A. Cole: «Lukaku uno dei migliori. Servono i suoi gol nelle partite decisive»

Lukaku è il nuovo numero 9 del Chelsea (vedi articolo) e l’ex giocatore dei Blues Ashley Cole si è detto entusiasta del suo arrivo. In un’intervista al quotidiano inglese Daily Mail, l’ex terzino ha indicato l’attaccante belga come uno dei migliori del mondo, spiegando i motivi del suo ritorno in Inghilterra.

ZONA GOL – Secondo Ashley Cole, il Chelsea ha messo a segno un grandissimo colpo ingaggiando Romelu Lukaku dall’Inter: «Acquistare un attaccante che può segnare ogni tipo di gol come Lukaku vuol dire diventare i favoriti per il titolo. Thomas Tuchel ha riflettuto sulla scorsa stagione e ha capito la ragione delle loro difficoltà: non riuscire a convertire in gol le occasioni create nelle grandi partite e nei momenti decisivi. Lukaku era probabilmente il tassello mancante. Uno come lui, che speriamo faccia molti gol, terrà occupate le difese e potremo tirare fuori il meglio dai giovani e da Timo Werner e Kai Havertz».

RITORNO A CASA – Cole si è poi soffermato sui motivi che hanno spinto Lukaku a lasciare l’Inter per tornare al Chelsea: «Penso che Lukaku possa essere una grande aggiunta, conosce a fondo la Premier League. Tornerà con qualcosa da dimostrare e vedremo il suo meglio. Speriamo che alzi il suo livello. È arrivato qui da ragazzino 10 anni fa, ora è cresciuto e si è evoluto sia come giocatore che come persona. Io sono un ex calciatore, so cosa significa lasciare una squadra senza raggiungere il tuo pieno potenziale. Ora è tornato da giocatore importante, dopo quello che ha fatto con il Belgio e con l’Inter, vincendo lo scudetto dopo tanti anni. La sua volontà è dimostrare che era abbastanza bravo e che poteva far crescere ulteriormente il Chelsea».

VALORE – Lukaku non dovrà sentire la pressione dell’esorbitante prezzo speso per lui. Questa l’opinione di Cole a riguardo: «Quando i giocatori tornano, non credo che abbiano il dovere di dimostrare il loro valore ai fan. Hanno speso soldi per lui perché sanno che è uno dei migliori giocatori al mondo. Lukaku deve solo concentrarsi su ciò che ha fatto negli ultimi 10 anni. Voler sempre crescere e migliorare, continuando a fare gol. Il Chelsea ha un ottimo stile di gioco. Si spera che possa essergli utile e che possa portare la squadra a vincere trofei con costanza».

Fonte: dailymail.co.uk