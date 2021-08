Ballardini: «Genoa, con l’Inter bisogna essere molto diversi! Non basta»

Ballardini ha parlato ai canali ufficiali del Genoa dopo la vittoria, in rimonta da 0-2 a 3-2, nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Perugia (vedi articolo). Il tecnico pensa già all’Inter.

NON CONTENTO – Nonostante la vittoria nel finale per 3-2, dopo essere stato sotto di due gol nei primi dieci minuti, Davide Ballardini non è soddisfatto del suo Genoa. A una settimana dall’Inter chiede ai suoi qualcosa in più per l’esordio in Serie A: «Contro l’Inter? Dobbiamo essere penso molto ma molto diversi da quelli che siamo stati oggi. Non basta la generosità, non basta l’impegno: ci vuole altro».